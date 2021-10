Dez cidades da região de Londrina ainda não vacinaram adolescentes sem comorbidades

Balanço da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) aponta que 347 (87%) dos municípios paranaenses iniciaram a vacinação contra Covid-19 de adolescentes sem comorbidades. Na Região Metropolitana de Londrina, de acordo com registro divulgado na última sexta-feira (15), dez das 25 cidades ainda não começaram a imunização de adolescentes sem comorbidades: Londrina, Cambé, Centenário do Sul, Guaraci, Miraselva, Pitangueiras, Primeiro de Maio, Rolândia, Sabáudia e Uraí.



Os municípios de Jataizinho e Alvorada do Sul estão à frente com a vacinação a partir dos 12 anos. Ibiporã deu início à imunização de adolescentes com 14 anos, na população geral no sábado (16). Confira a lista dos municípios abaixo.

A imunização em adolescentes sem comorbidades foi iniciada com a utilização do remanescente da reserva técnica, enviada aos municípios em todas as remessas, conforme pactuação entre a Sesa, Cosems/PR (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná) e a AMP (Associação dos Municípios do Paraná).