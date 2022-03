Dia da Incontinência Urinária: doença renal crônica também atinge crianças

No mês de março, duas datas chamam atenção para os problemas de saúde e doenças que podem prejudicar os rins: o Dia Mundial do Rim, celebrado no último dia 10, e o Dia da Incontinência Urinária, que cairá na segunda-feira (14). Muito se fala da doença renal crônica (DRC) em adultos, que afeta uma em cada dez pessoas no mundo. Mas é preciso lembrar que a DRC também atinge as crianças, provocando um forte impacto no desenvolvimento e qualidade de vida delas. Trata-se de uma doença silenciosa e que não tem cura. Quando os sintomas aparecem, significa que já está em estágio avançado.

Mas o diagnóstico precoce pode controlar ou retardar a progressão da DRC, na maior parte dos casos. Por isso, a importância de se levar mais informações às famílias. O alerta é feito pela nefropediatra Rejane Bernardes, da clínica Nefrokids. “Nossa missão é a prevenção da lesão renal e, naquelas crianças que já apresentam alguma lesão, vamos evitar a evolução desse quadro para que elas possam ter uma vida normal e não passem ao estágio cinco da doença, no qual precisam de diálise e transplante”, informa a médica.

Na infância e adolescência, a incidência de pessoas acometidas pela doença é menor, por isso existem poucos estudos de prevalência da DRC nesta faixa etária. No entanto, o impacto da doença é enorme nas crianças, pontua a especialista. Diferente do adulto, quase 50% dos casos de DRC na infância têm como causa as malformações e disfunções de trato urinário. Estas condições se manifestam com dificuldades no desfralde, infecções urinárias, refluxo de urina para os rins, incontinência urinária noturna (xixi na cama) ou diurna, hipertensão arterial que, muitas vezes, recebem um tratamento tardio, quando já apresentam algum grau de comprometimento renal.

A perda de função renal em estádio avançado envolve vários órgãos e sistemas, como cardiovascular, endocrinológico, hematológico, neurológico, além de distúrbios eletrolíticos, do metabolismo ácido-básico e atraso no desenvolvimento.

Diagnóstico de alteração do trato urinário ainda na barriga da mãe





Segundo a nefropediatra, muitas gestantes são encaminhadas para clínica com o ultrassom dos rins do bebê alterados, possibilitando o acompanhamento desde o nascimento. “Infelizmente, em outros casos, as crianças chegam com histórico de infecções urinárias recorrentes e já apresentam algum grau de lesão renal, refluxo de urina para os rins, hipertensão arterial. Mas ainda assim podemos atuar evitando progressão das lesões”, explica.

Nos casos de bexiga neurogênica, que são crianças que geralmente apresentam paralisia cerebral, mielomeningocele ou outras doenças neurológicas, quanto mais cedo atuar, menor o risco de alteração dos rins. Outras doenças renais de origem genética ou adquiridas na infância não podem ser prevenidas, mas o diagnóstico e tratamento precoce pode retardar a progressão da doença.

Por isso, é muito importante que os pais fiquem atentos a presença de sinais ou sintomas urinários, como alteração de exame de urina com perda de proteína, sangue ou presença de leucócitos aumentados, pressão arterial aumentada, inchaço, incontinência urinária, infecção urinária - especialmente nos primeiros anos de vida - alteração no ultrassom pré-natal, além de dedicar uma atenção maior à criança diabética.