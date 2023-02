Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo: veja 7 razões para mulheres evitarem bebidas alcoólicas

O Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, datado no dia 18 de fevereiro, ressalta os perigos do consumo nocivo de bebidas alcoólicas. Geralmente associada aos homens, a doença passou a ser motivo de alerta para as mulheres.

O último levantamento do Vigitel (Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas), plataforma do Ministério da Saúde, mostra que, de 2010 a 2018, o índice de mulheres de 18 a 24 anos que bebem além do recomendado cresceu de 14,9% para 18%. Já na Pense (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar), as adolescentes que consomem álcool subiram de 55% para 67,4% no período de 7 anos. Na faixa etária dos 35 aos 44 anos, esse índice passou de 10,9% para 14%.

Antes deste período, segundo o IBGE, os homens faziam uso abusivo do álcool sete vezes mais do que as mulheres. Atualmente, a prevalência entre os sexos é cada vez mais semelhante. Entre as que bebem, uma em cada quatro mulheres fazem consumo excessivo de bebidas alcoólicas, sendo que 2% desenvolve algum grau de dependência. De acordo com o Obid (Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas), até 2030, o número de mulheres dependentes do álcool deverá ser igual ao dos homens.

Diante deste cenário, especialistas elencaram 7 razões para a mulher evitar o consumo desenfreado da bebida alcoólica: