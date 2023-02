Secretaria de Saúde de Londrina reforça ações contra IST e HIV/Aids no carnaval

Com a proximidade do Carnaval, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) intensificou as ações do Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli Filho, para prevenção de novos casos de IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis), HIV/Aids, hepatites virais e tuberculose. Até quinta-feira (16), o CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) terá horário de atendimento ampliado até as 17h30, para realização dos testes rápidos que identificam HIV, sífilis e as hepatites B e C. Os testes devem ser agendados pelo Portal da Prefeitura.





Na sexta-feira (17), a equipe do CTA irá até o campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina) para orientar os estudantes sobre os serviços de teste rápido, PrEP (Profilaxias Pré-Exposição) e PEP (Pós-Exposição). Também haverá divulgação do autoteste e distribuição de preservativos masculinos e femininos. A ação ficará concentrada no Restaurante Universitário da UEL, nos horários de almoço (11h30 – 13h30) e jantar (18h – 19h30).



E, no domingo (19), esse mesmo trabalho será levado ao Aterro do Lago Igapó, já que vários blocos de Carnaval da cidade estarão lá animando a população. Essa atividade, conduzida em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, será realizada das 17h às 22h.