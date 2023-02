Astróloga aponta o que cada signo espera do Carnaval 2023

Mas e você? O que está esperando do carnaval? Vai curtir nos bloquinhos ou vai passar o feriadão todo no sofá assistindo série? Abaixo, a astróloga do Astrocentro, Yara Vieira, traz um compilado mostrando o que cada signo espera da folia, confira!





Festando com Áries: O que cada signo espera do carnaval é problema deles, pois os "arianjos" sabem muito bem o que querem! Áries é o signo do zodíaco muito conhecido por ser impulsivo. Mas como o Carnaval é um dos feriados mais esperados do ano, você já planeja tudo com muita calma! Todos os anos as festas e as viagens são parte do seu compromisso anual.

Touro só no luxo: Um feriado prolongado é a vitória na vida de uma taurina! Isso porque depois de muito trabalho em 2022, da correria do dia a dia, um descanso é tudo que a nativa deste signo quer, e o Carnaval traz essa chance de aproveitar uma praia, relaxando na beira da piscina, tomando uma água de coco. Um sonho, né? E é isso que a taurina espera do seu Carnaval. Calmaria e conforto é a ideal maneira para se passar nesse período. Porém, se você quer agitar, também tem essa energia!

Gêmeos, esse momento é seu: Qual o seu feriado favorito, e por que é o Carnaval? O que os signos esperam do carnaval 2023 tem sempre ligação com os geminianos: fantasia, coreografia e música é o que mais tem. E isso, por coincidência é tudo que precisa para convencer a geminiana que esse é o melhor período do ano. Essa é a fase na qual ela pode conhecer muita gente, festejar todos os dias e deixar sua personalidade agir sem preocupação nenhuma.

Na paz de Câncer: Ficar cercada de gente gritando, pulando, suando - e fedendo às vezes - não é bem a praia da nativa de Câncer. Assim, ela corre dos convites que são feitos nessa época do ano. Então, se você quer sair com aquela amiga canceriana, ou você é a amiga e quer saber o que fazer nesse Carnaval sem se submeter a isso, é só procurar lugares paradisíacos. A verdade é que descansar e se aproximar dos familiares e amigos é o desejo da canceriana!

Leão brilhando tanto quanto Sol: É a hora de se soltar sem medo de ser julgada! O Carnaval é o melhor momento para uma pessoa se esbaldar e mostrar quem realmente é. Uma fase repleta de energia positiva, alegria e até fogo. É por conta disso que a leonina sabe que está no lugar certo quando entra no primeiro bloquinho de Carnaval. Nós já estamos cansados de saber que essa nativa possui um brilho único, mas parece que neste feriadão ela consegue se aproveitar de toda energia que a cerca e se destacar com isso.

Virgem com V de viagem: O que a maioria dos signos espera do carnaval 2023? Festa, farra, bagunça. Mas as virginianas não querem isso. Apesar de ser um signo de Terra, um dos elementos mais “sérios” do zodíaco, as virginianas possuem um lado divertido, engraçado e sociável. Por isso, não gostam de ficar sem fazer nada no Carnaval. Porém isso não quer dizer que eles querem se jogar no meio da bagunça!