Dias frios: alimentação deve manter legumes e frutas e dispensar ultraprocessados

O mês de junho inicia a estação mais gelada do ano, assim, é normal que muitas pessoas mudem a rotina alimentar para se manterem aquecidas. Dentre as mudanças de hábito estão a diminuição do consumo de legumes, verduras e frutas e a redução de ingestão de água.





Elaine Cristina Vieira, nutricionista e coordenadora de Promoção da Saúde da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), lembra que o sistema imunológico do corpo humano funciona a partir de uma série de reações que dependem dos nutrientes ingeridos por meio de alimentos de qualidade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Assim, ela enfatiza que é importante manter hábitos saudáveis a partir do consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, como as hortaliças, legumes, frutas, além de arroz, feijão, grãos integrais, carnes magras, ovos, batata e mandioca.





Neste período, observa a Elaine, é normal que busca por alimentos ultraprocessados, como os instantâneos e prontos para o consumo, aumente e acabe afetando a qualidade global da alimentação e impactando no estado nutricional da população.

Publicidade





“Os ultraprocessados são essencialmente ricos em sal, gorduras e açúcares, além de apresentarem aditivos e outros compostos sintéticos em sua composição. O consumo como parte da rotina alimentar favorece o desenvolvimento de doenças, como o câncer, doenças do coração, diabetes, obesidade, além de aumentar o risco de deficiências nutricionais”, afirma.





A recomendação é evitar esses alimentos, conforme orienta o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde.

Publicidade





Com as temperaturas mais baixas também é comum optar por consumir mais caldos e sopas. Além de aquecer o corpo, eles ajudam na hidratação, já que contém uma boa quantidade de água. A recomendação é evitar as sopas industrializadas (em pó, “de pacote”, enlatadas, ou que contenham macarrão instantâneo), já que são ricas em sódio, gorduras e conservantes.





O preparo de caldos e sopas deve ser com uso de legumes e verduras, cereais e tubérculos, temperos naturais, com pouca adição de óleos, gorduras e sal. Dessa forma, é possível criar preparações mais saborosas e variadas, além de nutritivas.

Publicidade