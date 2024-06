Banda Terra Celta faz show em comemoração aos 34 anos da Rádio UEL

Comemorando os 34 anos da Rádio UEL, a Banda Terra Celta trará no dia 26 de junho, em dois horários, às 12h e 17:30h, uma experiência imersiva na sonoridade Celta e na alegria brasileira, transportando o público para um universo sem rótulos ou preconceitos.





A apresentação é aberta também à comunidade externa e acontece no no gramado do RU (Restaurante Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina).

“A Rádio UEL chega aos 34 anos de braços abertos ao público, principalmente aos ingressantes da UEL. Nosso maior presente é a sonoridade marcante e divertida de uma banda que nasceu em Londrina e já subiu em grandes palcos, como no Rock in Rio”, destaca o diretor-geral da emissora, Edyr Pedro.





A expectativa é de que as duas apresentações levem mais de seis mil pessoas ao campus da UEL com a entrada sendo aberta também à comunidade externa. Quem não for ao campus poderá acompanhar a apresentação das 12h, que terá transmissão ao vivo pela rádio (Mhz 107,9), pelo aplicativo da UEL FM, ou ainda pelo YouTube no canal da TV UEL.

BANDA TERRA CELTA





Com mais de 12 milhões de plays em plataformas como Spotify, 13 milhões de views no YouTube, milhares de seguidores no Instagram e no Facebook, a Banda Terra Celta consolidou-se como uma das precursoras do Folk Rock autoral no Brasil. Carrega um forte legado através do estilo que une elementos irlandeses e escoceses com o bom humor brasileiro e a originalidade de cada um dos seus integrantes.

A Banda É formada por Arrigo (acordeón), Bruno Guimarães (baixo), Eduardo Brancalion (guitarra e violão), Élcio Oliveira Filho (vocais, violino, gaita de fole, Tin Whistle/flauta original da Irlanda e Nyckelharpa/instrumento de cordas da Suécia) e Leonardo Cacione (bateria), e já passou por festivais de grande porte, como Rock in Rio em quatro edições, incluindo duas edições internacionais, em Lisboa e Las Vegas.