É hora de temer a febre maculosa? Veja quando se preocupar com a doença

Após o surto de coronavírus, qualquer notícia sobre avanço de doenças pode causar preocupação. Nos últimos dias, ao menos quatro pessoas no estado de São Paulo morreram em decorrência da febre maculosa, enfermidade causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, transmitida por alguns tipos de carrapatos. Especialistas apontam, porém, que embora o medo seja válido, a transmissão não é generalizada e basta estar atento ao passar por áreas de risco.







Segundo médicos, a doença é comum na região Sudeste do país e no norte do Paraná. No momento, os pontos mais afetados pelo carrapato-estrela contaminado são a macrorregião de Campinas e Piracicaba, incluindo locais como Jundiaí e Mogi Mirim. O tratamento deve ser imediato, mas apenas quem tem sintomas e visitou locais de infecção deve procurar atendimento médico.