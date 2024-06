Obras de recape da avenida Dez de Dezembro entram na última fase

Com serviços de recape desde novembro do ano passado, a avenida Dez de Dezembro está recebendo as melhorias no último trecho, que contempla as pistas que ficam embaixo do viaduto da avenida Juscelino Kubitschek até o cruzamento com a Leste-Oeste. Por conta disso, o trânsito neste ponto da via está parcialmente interrompido.





Quem desce a Leste-Oeste, nesta terça-feira (4), por exemplo, não consegue entrar na alça de acesso para a Dez de Dezembro. Os motoristas que passam por cima do viaduto no encontro das avenidas encontram apenas uma pista à disposição no sentido norte-sul e duas no ponto contrário, sul-norte.

Na sexta-feira (7), feriado municipal do padroeiro, a interdição será no viaduto sentido a zona sul, com o tráfego desviado para a via lateral e rotatória.





A expectativa do município é que ainda esta semana o novo asfalto seja finalizado. “Terminando esta parte é só concluir a sinalização. Pode ter algum reparo a fazer, como boca de lobo, só que isso é mais simples”, afirmou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa.

“Demoraram para começar o serviço, mas estão fazendo rápido, trabalhando sábado, feriado”, acrescentou.





O recape asfáltico na Dez de Dezembro totaliza oito quilômetros de extensão e foi dividido em quatro lotes: da rua da Natureza até a avenida Portugal, do Terminal Rodoviário até o final da avenida Jorge Casoni, da rua da Natureza à marginal da PR-445, todos concluídos, e da Portugal até a rua Atílio Otávio Bizzato, que é o que está em andamento atualmente.

O custo total é de cerca de R$ 12,9 milhões, dinheiro de convênio da prefeitura com o Governo do Estado, via Paranacidade.





Duas empresas ganharam as licitações. A que está executando o último trecho também foi responsável pelos reparos entre a rua da Natureza e a marginal da 445.





“Eles estavam com esse contrato, também de serviço de perfilagem na zona norte, que estão fazendo concomitante, na região do Alto Boa Vista. São três serviços ao mesmo tempo, mas recuperaram o prazo. Desde 2010 a Dez de Dezembro não tinha recape a agora está ficando nova”, frisou.





