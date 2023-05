Rápida disseminação e desigualdade vacinal levaram às variantes do coronavírus

De início, muitos virologistas e infectologistas consideravam que os casos de Covid atingiram um pico ainda em 2020 e depois iriam reduzir progressivamente. Comparando aos outros vírus da família Coronaviridae, a taxa de mutação não era muito elevada. Mas o surgimento da primeira variante, a D614G, no verão europeu, já deixava claro que o Sars-CoV-2 iria seguir um curso evolutivo distinto. Depois disso, mais de 200 tipos do vírus surgiram em todo o mundo.

Tal capacidade infecciosa deve ser colocada em perspectiva, é claro, de um mundo muito mais globalizado, com conexões aéreas e portuárias entre os países mais intensas, e também pela falta de medicamentos ou vacinas que pudessem controlar as infecções em um primeiro momento. Nesta sexta-feira (5), após mais de três anos e quase 7 milhões de mortes, a OMS (Organização Mundial de Saúde) declarou que a Covid-19 não é mais uma Espii (Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional).

Diferente dos seus parentes, porém, o coronavírus evoluiu em uma taxa acelerada nos últimos anos. Enquanto as duas formas mais próximas e que também causaram surtos epidemiológicos, os vírus Sars e Mers, o Sars-CoV-2 provocou mais de 670 milhões de casos, contra 8.098 do Sars e 2.603 do Mers.

Considerada a variante com o maior número de mutações até então, a chegada da ômicron em diversos países provocou picos de infecções, com registros de até 1 milhão de novos casos por dia. No Brasil, a ômicron provocou uma explosão de casos no início de 2022 em meio a um apagão de dados oficiais de Covid.

Dentre as principais VOCs que causaram estragos no mundo, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) estão a alfa, que surgiu em novembro de 2020 no sudeste da Inglaterra, a beta, identificada primeiro em dezembro de 2020 na África do Sul, a gama (ou P.1), identificada primeiro por cientistas japoneses e depois por pesquisadores da Fiocruz Amazônia, que surgiu em Manaus, em janeiro de 2021 —e esteve associada ao drama de Manaus, a delta, que causou uma onda de infecções na Índia em abril de 2021.

As variantes são classificadas como um conjunto de mutações que surgem no vírus e acabam transformando aquela amostra única e diferente das outras. Algumas variantes, da mesma forma que surgem, desaparecem. Outras, por terem características que as tornam mais transmissíveis, com potencial de causar doença grave elevado ou de escape de anticorpos, podem causar preocupação. São as chamadas VOCs (na sigla em inglês, variantes de preocupação).





Aos poucos, foi possível ver que os sintomas relacionados a ela eram mais leves comparados às outras formas. Predominavam as infecções leves, com dores de garganta e coriza, e poucas internações com necessidade de internação. Porém, é importante reforçar que esses sintomas eram aqueles mais comuns em pessoas saudáveis e vacinadas, e a Covid segue sendo uma preocupação de saúde maior em pessoas imunossuprimidas, nos grupos de risco (como os mais velhos) e naqueles que não se imunizaram.





A alta circulação do vírus, uma vez que mesmo pessoas que já haviam feito uma proteção primária com duas doses de vacina ou dose única podiam se infectar, acabou gerando novas mutações e sublinhagens da ômicron começaram a se espalhar. Primeiro, foi a BA.1, relacionada a um aumento de casos no início do verão no hemisfério Norte. Depois, as formas BA.4 e BA.5 provocaram novos surtos, dessa vez no final do verão americano, e as pessoas correram para receber doses de reforço.

Por terem provocado um grande número de novas infecções e, consequentemente, novas internações e óbitos, as vacinas existentes foram atualizadas para incluir essas variantes do vírus, como as vacinas bivalentes da Pfizer e da Moderna. A estratégia era incluir a proteína S do vírus contendo as mutações presentes na BA.1 e na BA.4/BA.5 para garantir assim uma melhor prevenção contra a Covid.