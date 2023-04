Quatro mil vagas para vacina Bivalente são liberadas em Londrina

A secretaria municipal de Saúde de Londrina disponibiliza mais 4 mil vagas de vacinação contra a Covid-19 para a próxima semana, de terça-feira (2) a sexta-feira (5). A vacina bivalente, que protege contra as cepas originais e a variante Ômicron, está liberada para todas as pessoas acima de 18 anos que tenham recebido as duas primeiras doses do imunizante há 4 meses ou mais. Em Londrina, há 68 mil pessoas acima de 18 anos que preenchem os requisitos para receber a dose.







Os interessados devem fazer o agendamento da data e horário da aplicação no Portal da Prefeitura. Lembrando que é necessário imprimir o comprovante com o QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto.

