Fiocruz aponta importância da dose de reforço para combater o novo coronavírus

A dose de reforço da vacina contra o novo coronavírus aumenta a proteção e ainda ajuda na proteção contra as variantes Delta e Ômicron, conforme estudo conduzido pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) Minas, divulgado nesta sexta-feira (8). A pesquisa aponta que a imunização é importante mesmo para quem já teve a infecção, já que confere uma imunidade superior àquela gerada apenas pela doença.

No período de um ano, pesquisadores acompanharam um total de 1.587 pessoas para observar as reações à vacina. O foco era em quem tomou a primeira e a segunda dose de CoronaVac e a terceira, ou dose de reforço, da Pfizer.

Nos resultados, os pesquisadores concluíram que, seis meses após a aplicação da segunda dose, o nível de anticorpos presentes no organismo cai. No entanto, com a dose de reforço, a proteção é restabelecida. As análises mostraram que a taxa de soropositividade passou de 98%, depois de 30 e 60 dias da aplicação da vacina, para 69%, no período que compreendeu de 91 a 180 dias após a imunização. No entanto, com a aplicação do reforço da Pfizer, os índices foram restabelecidos, chegando a 100% de soropositividade 15 dias após a aplicação.





Em relação à variante Ômicron, a pesquisa demonstrou que, 30 dias após a segunda dose, a CoronaVac gerou anticorpos neutralizantes em apenas 17% dos analisados. A porcentagem caiu para 10% 60 dias depois da segunda dose. Porém, com a dose de reforço da Pfizer, o número de amostras que apresentaram anticorpos neutralizantes contra a Ômicron foi a 77% dos pesquisados. No caso da variante Delta, as duas doses de CoronaVac foram efetivas e a proteção aumentou com a dose de reforço.





De acordo com a coordenadora da pesquisa, Rafaella Fortini, os dados são claros e mostram a importância da resposta gerada pela CoronaVac e como esta resposta imune se torna ainda mais forte e robusta quando a dose de reforço da Pfizer é introduzida.

