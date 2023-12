Hemepar registra queda nas doações e solicita com urgência sangue do tipo O

O Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná) precisa com urgência de doadores de sangue principalmente dos tipos 0+ e 0-. Por conta das festas e férias de fim de ano, dezembro é um dos meses mais críticos do ano e registra queda considerável nas doações. Os eventos afastam os voluntários justamente na época que aumenta o fluxo nas estradas e os acidentes de trânsito. Neste momento, a unidade reforça o pedido de urgência para a doação de sangue no Estado.







Na última semana, segundo o Hemepar, foi observada uma queda de aproximadamente 15% no número de doadores. Em dias normais, cerca de 160 a 190 pessoas vão até à unidade de Curitiba fazer as doações. Em dezembro esse número diminiu para 100 a 120 doações diariamente.



''Dezembro é realmente um mês atípico para a doação de sangue. As pessoas estão mais distantes por causa dos compromissos de fim de ano ou viajam para outros locais. Sabemos da dificuldade em encaixar os horários para vir até ao Hemepar, mas reforçamos esse apelo'', enfatizou a diretora do Hemepar, Vivian Patrícia Raksa.





QUAIS SÃO AS REGRAS PARA SER DOADOR DE SANGUE?

Para ser voluntário é preciso ter entre 16 a 69 completos, pesar no mínimo 51 quilos, ter boa saúde, estar bem alimentado, hidratado e apresentar um documento de identidade com foto. Os homens podem fazer a doação de dois em dois meses, enquanto as mulheres devem respeitar um intervalo de três meses para cada doação.





São coletados aproximadamente 470 ml de sangue, de acordo com o peso e altura do doador, além de quatro tubos de sangue para a realização dos exames. Diariamente, cerca de 700 bolsas de sangue são encaminhadas para hospitais para os mais diversos tipos de tratamento, somando mais de 21 mil bolsas por mês e 252 mil ao ano.





HEMEPAR





O Hemepar é uma das unidades da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Paraná.







É uma entidade sem fins lucrativos e atende à demanda de fornecimento de sangue e hemoderivados do Estado graças às doações dos voluntários. No Paraná, existem mais de 20 pontos disponíveis para a doação de sangue.





Para agendamentos e mais informações, acesse o site.