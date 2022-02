HU de Londrina confirma morte de criança de 5 anos por Covid-19

A morte de uma criança de cinco anos por covid-19 foi confirmada pelo HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina). O óbito ocorreu na sexta-feira (11), conforme divulgou a assessoria do hospital. Por sigilo médico, o sexo da vítima não foi informado.

Segundo o HU, a criança deu entrada no hospital no último dia 06, através de encaminhamento pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela já estava internada no Hospital da Providência, em Apucarana (Centro-Norte), sua cidade natal. Desde a chegada a Londrina, a criança foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica do hospital, que conta com cinco leitos e tem, atualmente, 60% de ocupação.

À reportagem, o hospital disse que não tem informações se a criança já havia sido imunizada contra o novo coronavírus, mas a criança possuía asma como comorbidade.





Ao menos até segunda-feira (14), a morte não havia sido incluída nos boletins da prefeitura de Apucarana, nem pela Sesa (Secretaria Estadual de Saúde).





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.