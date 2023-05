Marcada por atrasos, Prefeitura entrega UBS da Fraternidade nesta terça-feira

1Nesta terça-feira (30), a saúde pública de Londrina entrega uma obra aguardada pela população da zona leste de Londrina. Às 10h, a Prefeitura realiza a solenidade de inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Fraternidade (Arnaldo Agenor Bertone), após a conclusão das obras de construção da nova sede.





As obras de reconstrução da UBS Fraternidade começaram em 2020. A unidade foi a primeira de atendimento básico de saúde de Londrina construída ainda na década de 1970, e uma das primeiras do Brasil. A estrutura antiga da UBS Fraternidade foi desativada e demolida em 2014. Desde então, a população que utilizava este equipamento de saúde começou a ser atendida nas UBSs da Vila Ricardo e da Vila Casoni, localizadas na região.

Com a entrega do novo prédio, a partir dessa terça-feira (30), os atendimentos à comunidade iniciam às 13h. Assim como as outras UBSs, a da Fraternidade terá expediente de segunda a sexta, das 7h às 19h.

O equipamento público foi edificado com investimento de cerca de R$ 1,9 milhão, recurso oriundo da Prefeitura.





O novo espaço tem área total construída de 311,05 m², distribuídos em diversos espaços, entre eles: recepção com banheiros com acessibilidade, fraldário, consultórios médicos e odontológico, sala de aplicação de medicamentos, sala de imunização, sala de inalação, curativos, suturas e coleta de material, sala para atividades em grupo, sala de administração, farmácia, copa e estacionamento para servidores. A unidade também foi totalmente climatizada, com a instalação de aparelhos de ar-condicionado. A Empresa responsável pelas obras foi a londrinense Cbeng Engenharia e Construção Civil Ltda.