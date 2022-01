HV altera plantão e passa a atender urgências e emergências

A partir desta segunda-feira (10) o Hospital Veterinário (HV) da UEL vai alterar o procedimento no Pronto Socorro, passando a atender somente os casos de urgência e emergência. A escala permanece 24 horas. A alteração nos serviços ocorre em razão de casos confirmados de COVID-19 em 11 servidores e médicos plantonistas.

Eles foram diagnosticados com o vírus no último final de semana, comprometendo as escalas de plantão no Pronto Socorro. A direção do HV orienta ainda que, além de priorizar os casos graves (risco de morte), que somente uma pessoa acompanhe o animal. O objetivo é reduzir o fluxo de pessoas no ambiente hospitalar.

Ainda de acordo com a direção do HV, todos os servidores afastados estão isolados em casa. Os casos estão sendo acompanhados. Todos apresentaram sintomas leves, portando, sem necessidade de internação.