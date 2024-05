Mulher engravida pela 4ª vez após falhas no DIU e laqueadura

Brenda Teixeira, 29, descobriu uma nova gestação mesmo após ter feito o procedimento de laqueadura após falha no DIU (dispositivo intrauterino) que colocou antes do nascimento de sua terceira filha.



"Foi um susto enorme, não vou negar. Fiquei perdida e assustada por dias. Cheguei a passar três horas chorando de medo e desespero. Sabemos que há risco de falhas, mas quando isso acontece conosco, é diferente", disse em entrevista à Folha de S.Paulo.

Ela optou pela laqueadura após a falha do DIU, durante o parto por cesariana de sua terceira filha, nascida em 2023. Atualmente, está grávida de 10 semanas do quarto filho. Os outros têm sete, quatro e dois anos.



"Tínhamos muita confiança na laqueadura, e meu marido acompanhou tudo de perto. Como já tínhamos passado pelo susto da gravidez mesmo com o DIU, seis meses após a colocação do dispositivo, nunca imaginamos vivenciar isso novamente", afirma.

O DIU é altamente eficaz como método contraceptivo, com uma taxa de falha geralmente entre 0,5% e 0,6%, de acordo com Helga Marquesini, ginecologista e sexóloga do Núcleo de Medicina Sexual do Hospital Sírio-Libanês. Isso se deve aos diferentes mecanismos que o dispositivo pode ter.



Falhas no DIU podem acontecer se ele estiver mal posicionado ou for usado por mais tempo do que o recomendado (geralmente de cinco a 10 anos). A expulsão não detectada do dispositivo, infecções ou anomalias anatômicas do útero também são possíveis causas, explica Maurício Abrão, coordenador de ginecologia do Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo (BP - São Paulo).

Já a laqueadura é realizada para evitar a fertilização, cortando ou bloqueando as trompas uterinas. No entanto, pode haver falhas se ocorrer a formação espontânea de canais das tubas (geralmente em meses ou anos) ou uma fístula entre a tuba e o peritônio, permitindo o encontro do óvulo e do espermatozóide.





Essas situações são raras, mas possíveis. A taxa de falha da laqueadura é semelhante à dos DIUs e pode ocorrer imediatamente após o procedimento ou anos depois (10 a 20 anos).

O vendedor Lucas Lopes, 29, também ficou surpreso com a gravidez da mulher e preocupado com a dinâmica familiar e financeira com os quatro filhos. Após as falhas do DIU e da laqueadura, o casal está considerando uma vasectomia.