Informe semanal da dengue registra 26 novos casos da doença no Paraná

O boletim semanal da dengue divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde registra 26 novos casos confirmados, chegando a 423 no total.

Os dados são do 14º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Até o momento 77 municípios registraram casos da doença, sendo que 61 confirmaram casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência.





Há ainda 1.611 casos em investigação e 263 municípios registraram notificações de dengue, que passaram de 8.626 para 9.216. O Estado não registrou nenhum óbito neste período.





“No mês de novembro temos o Dia Nacional de Combate à Dengue, com o objetivo de mobilizar a população e o Poder Público para a realização de ações no combate ao vetor da doença. Mas esse cuidado deve ser feito em todo o ano, todos os dias. Dengue é uma doença febril grave, e que pode ser combatida com a ajuda de todos”, lembrou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Confira o informe completo clicando neste link.