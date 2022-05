Inmet emite alerta de risco à saúde por conta de frio intenso

O Inmet recomenda que, em caso de necessidade , as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199.

De acordo com o alerta, as temperatura devem permanecer 5ºC abaixo da média pelo período de 3 a 5 dias.

Previsão

A massa de ar polar, vinda do Sul do Brasil, chegou hoje ao Distrito Federal que registrou mínima de 8,7°C, durante a madrugada. As temperaturas devem cair ainda mais nos próximos dias, podendo chegar a 5ºC nesta quinta (19), segundo previsão do Inmet.