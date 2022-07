Insuficiência cardíaca: prevenção é arma, afirma pesquisador

A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica caracterizada pelo enfraquecimento do coração ou por uma dificuldade do órgão se encher. “Isso gera aumento das pressões no sangue, na circulação do pulmão ou, eventualmente, do lado direito do coração, na veia”, apontou o cardiologista Edimar Bocchi.

O médico é chefe da Unidade de Insuficiência Cardíaca do Incor (Instituto do Coração), em São Paulo, e membro da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia), em que foi fundador do departamento de Insuficiência Cardíaca.

O especialista pontuou que o coração fica fraco ou se torna mais rígido, e necessita de um aumento de pressão. Em ambas as circunstâncias, leva a uma série de sintomas. Como há um aumento de pressão no pulmão, na circulação pulmonar, o paciente tem falta de ar, cansaço. E como pode levar também a pressões do lado direito do coração, a pessoa pode ter inchaço nas pernas, na barriga, e ficar com o organismo todo inchado. O inchaço geral é ocasionado por uma retenção de água e de líquidos pelo rim.





Como o coração fica mais fraco ou mais duro, perde a capacidade de jogar sangue para a frente, com os nutrientes de que as células do corpo dependem. Assim, o órgão provoca uma falta de nutrientes no organismo todo e, às vezes, a pressão pode cair. “Tem uma série de consequências devido ao enfraquecimento do coração ou à dificuldade de o coração se encher”.





Este sábado (9) é o Dia Nacional de Alerta contra a Insuficiência Cardíaca.

