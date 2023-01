Janeiro Branco conscientiza população sobre cuidados com a saúde mental

Desde o início deste mês de Janeiro, a Prefeitura de Londrina, por meio da Londrina Iluminação, ligou as luzes brancas do Viaduto Édson de Jesus Deliberador, localizado na Avenida Dez de Dezembro (região leste da cidade). A ação faz parte da Campanha Janeiro Branco, cujo intuito é chamar a atenção da população para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional.





O movimento começou no Brasil em 2014 e depois se espalhou por alguns países, como Angola, Japão, Colômbia, Estados Unidos, Portugal e Holanda, entre outros. Em Londrina, deixar as luzes do viaduto na cor branca no mês de janeiro começou na campanha do ano passado.

Segundo os psicólogos, uma humanidade mais saudável pressupõe uma cultura da saúde mental no mundo. E, para estimular isso, janeiro foi o mês definido, por ser o primeiro do ano. Em termos simbólicos e culturais, as pessoas estão mais propensas a pensarem em suas vidas, em suas relações sociais, em suas condições de existência, em suas emoções e em seus sentidos existenciais.





Ansiedade, desânimo, alteração no humor, problemas de sono e preocupação excessiva são alguns sintomas que o corpo pode apresentar indicando que está na hora de dar atenção à saúde mental. Nestes casos, é importante procurar profissionais habilitados da área de psicologia.





De qualquer forma, é essencial as pessoas, por exemplo, se desconectarem de computadores e celulares em alguns momentos do dia e usar este tempo para ler um livro, meditar, praticar um exercício físico, fazer uma caminhada ao ar livre ou alguma atividade que dê prazer.