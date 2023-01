AGU aciona 10 paranaenses suspeitos de financiar atos antidemocráticos

A AGU (Advocacia-Geral da União) entrou com recurso para que a Justiça Federal do Distrito Federal faça o bloqueio de R$ 6,5 milhões em bens dos supostos financiadores dos atos antidemocráticos que terminaram na invasão e vandalismo dos prédios dos Três Poderes da República, em Brasília, no domingo (8).





A lista traz nomes de 52 pessoas e de sete entidades ou empresas. Dez pessoas são do Paraná (uma de Londrina). Já das sete pessoas jurídicas, três são do Estado: Associação Direita de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro); Sindicato Rural de Castro (Campos Gerais); e RV da Silva Serviços Florestais LTDA, de Piraí do Sul, também dos Campos Gerais.

Publicidade

Publicidade





Leia também: Moraes determina multa e prisão em flagrante em casos de novos bloqueios golpistas.





São Paulo, com 26 nomes, concentra o maior número de pessoas apontadas como financiadoras pela AGU. Em seguida aparecem o Paraná (10), Minas Gerais (8), Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás (dois cada), além de Santa Catarina e Mato Grosso (um cada).





O londrinense apontado na lista é Pedro Luis Kurunczi, empresário que atua no segmento de projetos industriais, com uma das empresas situadas no bairro Waldemar Hauer. Também são apontados pela AGU como financiadores: Ademir Luis Graeff, de Missal; Adriane de Casia Schmatz Hagemann, de Realeza; Adriano Luis Cansi, de Cascavel; José Roberto Bacarin, de Cianorte; Leomar Schinemann, de Guarapuava; Marcelo Panho, de Iguaçu; Ruti Machado da Silva, de Nova Londrina; Stefanus Alexssandro Franca Nogueira, de Ponta Grossa; e Vanderson Alves Nunes, de Francisco Beltrão.





Leia a matéria completa na Folha de Londrina!