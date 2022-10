Lacen inicia testagem para acelerar diagnósticos de varíola dos macacos

O Lacen (Laboratório Central do Estado) iniciou a testagem de exames para diagnósticos de Monkeypox no último mês. Ao todo, já foram realizados 261 testes. Anteriormente, o protocolo exigia que as amostras coletadas pelas equipes municipais e enviadas ao Lacen fossem encaminhadas para os laboratórios indicados pelo MS (Ministério da Saúde).







A implantação do exame foi possível após o recebimento dos kits fabricados pela Bio-Manguinhos (unidade produtora de imunobiológicos da Fiocruz) e após a avaliação de uma coleção de amostras conhecidamente positivas e negativas para a doença, com o objetivo de comprovar o desempenho do kit.

“Este procedimento de receber as amostras e encaminhar para outro lugar demanda tempo e o resultado demorava até duas semanas para ser divulgado. Agora com a inclusão do Lacen, a detecção da doença é mais ágil e confere maior autonomia às autoridades de saúde do Estado, além de permitir um maior controle da dispersão do vírus”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves.





Após essa primeira etapa, o teste foi implementado na rotina do Lacen e os primeiros exames foram liberados no dia 22 de setembro. Agora, o laboratório recebe em média 150 amostras semanalmente para pesquisa da doença.

