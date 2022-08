Londrina confirma mais dois casos de varíola dos macacos

Conforme boletim divulgado no início da noite, Londrina registra 18 notificações da monkeypox, sendo que 13 estão em análise, uma foi descartada e um exame foi inconclusivo.

De acordo com a prefeitura, os dois estão cumprindo o período de isolamento em casa e estão sendo monitorados pela Saúde. Os pacientes procuraram atendimento na rede privada de saúde. Os exames foram colhidos e enviados ao Lacen (Laboratório Central do Estado), em Curitiba, em seguida, foram para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, que confirmou os casos.

A Secretaria Municipal de Saúde informou no final da tarde desta terça-feira (16) a confirmação de mais dois casos de varíola dos macacos em Londrina. Segundo a Saúde, trata-se de um paciente de 27 anos e uma paciente de 41 anos. A cidade está com três casos confirmados da doença. O primeiro foi divulgado na manhã desta terça .

TRANSMISSÃO





A Saúde explica que a transmissão da varíola dos macacos entre humanos ocorre por meio de contato pessoal com lesões na pele ou fluidos corporais de uma pessoa infectada ou objetos contaminados por pessoas já infectadas.

A infecção causa erupções na pele, que geralmente se espalham pelo rosto do paciente e depois se espalham para outras regiões do corpo. A pessoa só deixa de transmitir o vírus quando as erupções desaparecem da pele.





Os principais sintomas, além das erupções, são: febre, adenomegalia (gânglios inchados) e dores (musculares e cefaleia).





Caso ocorra o aparecimento de sintomas, a pessoa deve procurar imediatamente uma unidade de saúde, seja da rede privada ou pública.