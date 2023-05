Londrina conta com 1.533 vagas para vacinação contra a Covid-19 nesta semana

Londrina ainda tem 1.533 vagas para imunização contra Covid-19 nesta semana, segundo informou a SMS (secretaria Municipal de Saúde) nesta segunda-feira (15). Na sexta-feira (12), haviam sido disponibilizadas 4.634.





A vacina bivalente, que protege contra as cepas originais e a variante Ômicron, está disponível para todas as pessoas acima de 18 anos que tenham recebido ao menos as duas primeiras doses do imunizante há 4 meses ou mais.





A imunização em Londrina está acontecendeo em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde), de acordo com a capacidade de atendimento de cada uma. O endereço e o horário de atendimento de cada uma delas está disponível no site da prefeitura de Londrina (clique aqui).





É necessário fazer o agendamento da data e horário da aplicação no portal da Prefeitura (clique aqui). Vae lembrar que é preciso imprimir o comprovante com o QR Code para apresentar no dia e local selecionado, juntamente com a carteira de vacinação contra a Covid-19 e um documento de identificação com foto.





A SMS relembra que crianças a partir dos seis meses podem ser vacinadas contra o novo coronavírus. A aplicação também deve ser agendada pelo portal da Prefeitura. Depois do agendamento, basta comparecer à UBS selecionada dentro do horário reservado para imunizar o bebê ou criança contra a doença.