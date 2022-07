Londrina faz primeiro implante do Paraná de marcapasso sem fio

Uma cirurgia para implantar um marcapasso sem fio será feita na Hemodinâmica do Hospital Araucária, nesta quinta-feira, em Londrina, sendo a primeira do Paraná. A tecnologia é uma revolução no tratamento que só foi feito em menos de dez pacientes brasileiros, até o momento.



Os marcapassos convencionais estão há mais de seis décadas salvando vidas, mas não são indicados para todo tipo de paciente. A nova tecnologia vai continuar estimulando o coração a bater em ritmo normal e não vai descartar a convencional, mas dar esperança a quem não tinha, sendo para pacientes críticos, que tem outras complicações de saúde além das cardíacas, como trombose, doenças renais e câncer.

O sistema convencional conhecido até o momento é implantado embaixo da pele e utiliza uma bateria de lítio e eletrodos. Os fios dos equipamentos são bem maleáveis e finos e se conectam ao coração por meio de uma veia de grande calibre, como a chamada subclávia, na região da clavícula, é por onde envia as descargas elétricas até o coração. A bateria fica entre o músculo do peito e a pele do paciente.







“Para alguns pacientes este tipo de marcapasso convencional é inviável, porque não podem utilizar a veia devido trombose, má formação, ou hemodiálise - onde o acesso venoso é utilizado para o cateter, o que gera um conflito e um elevado risco de infecção. A nova tecnologia atende um grupo específico de pacientes que tem problemas com esse acesso vascular” – diz o cardiologista Gustavo Galli, que será o médico responsável pelo procedimento em Londrina.







A nova tecnologia não conta com eletrodos, é implantada diretamente no coração do paciente por meio de um cateter inserido na virilha, e não tem cortes nem cicatrizes no tórax. Ele tem a mesma indicação dos convencionais, para pacientes com o batimento cardíaco lento, com “falhas” do batimento ou risco de parada cardíaca, mas com a vantagem de reduzir o risco de infecções. Por isso, o marcapasso vem sanar casos especiais para aqueles que têm impeditivo de colocar fios, e seguir com o tratamento tradicional.