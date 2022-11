Londrina inicia segunda dose de reforço contra Covid para maiores de 18 anos neste sábado

Neste sábado (19), das 7h às 19h, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), pretende vacinar 10 mil pessoas com mais de 18 anos contra o coronavírus. A ação será realizada em forma de mutirão em 16 Unidades Básicas de Saúde (UBS), de todas as regiões da cidade, e faz parte da imunização da segunda dose de reforço, para a população em geral.





Londrina libera vacinação de 300 crianças no Centrolab neste sábado com Pfizer Baby

Publicidade

Publicidade





Londrina confirma 419 novos casos de Covid-19 nesta semana





De acordo com o secretário de saúde, Felippe Machado, todas as vagas abertas durante o agendamento prévio já estão preenchidas. Com o agendamento, a população pôde escolher uma das 16 unidades saúde participantes do mutirão, que são: UBS do Alvorada, Armindo Guazzi, Cafezal, Chefe Newton, Eldorado, Ernani Moura Lima, Guanabara, Jardim do Sol, Maria Cecília, Ouro Branco, Parigot de Souza, Santa Rita, Vila Casoni, Vila Nova, Vila Ricardo e Vivi Xavier.





O público-alvo desta imunização são as pessoas maiores de 18 anos, que tomaram a primeira dose de reforço há, pelo menos, quatro meses. Aproximadamente 80 mil pessoas estão dentro desta faixa etária e devem ser vacinadas em Londrina. Aqueles que agendaram um horário precisam lembrar de imprimir o comprovante com Código QR, que precisa ser apresentado no dia e local escolhido, e de levar a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto, que pode ser o RG ou a carteira de motorista, por exemplo.