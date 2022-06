Londrina libera agendamento da 4ª dose da vacina contra Covid para quem tem mais de 40 anos

Já está liberado o agendamento da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas com 40 anos ou mais em Londrina. Segundo informou na terça-feira (21) a prefeitura, por meio da SMS (secretaria Municipal de Saúde), podem tomar o reforço aqueles que receberam a terceira dose há pelo menos 120 dias (quatro meses). Conforme a SMS, cerca de 32 mil pessoas com esta faixa etária estão aptas para aplicação.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Para ter acesso, é necessário fazer o agendamento pelo portal da prefeitura de Londrina, aqui. No mesmo site, é preciso ainda imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto.





Em Londrina, há doses de vacina contra a Covid-19 em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde). O município conta com 53 delas, sendo 41 da zona urbana e 12 da zona rural. No ato do agendamento, o usuário encontra as unidades disponíveis no momento, de acordo com o tipo de vacina que ele precisa tomar e com as vagas em aberto.