Londrina registra mais dois casos de varíola dos macacos

Londrina contabiliza oito casos da varíola dos macacos, segundo a secretaria municipal de Saúde. No informe da semana passada eram seis. Os últimos infectados pelo vírus, divulgados nesta terça-feira (6) pela pasta, são homens, de 26 e 35 anos. Eles estão em isolamento domiciliar. “Estão sendo monitorado pelas nossas equipes, já que ainda estão com feridas pelo corpo”, explicou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.





Entre os positivados estão sete homens e apenas uma mulher. Com exceção dos dois novos, os demais se curaram. Desde que a doença chegou ao Brasil foram 52 casos notificados em Londrina, com 22 descartados e outros 17 suspeitos, com os pacientes aguardando o resultado dos exames. Estas pessoas estão em casa. Apenas uma precisou de internamento recentemente, entretanto, já foi liberada.

Publicidade





“É uma doença em que observamos que está havendo crescimento exponencial em todo o Brasil. Em Londrina ainda conseguimos manter o controle um pouco maior. A transmissão se dá por meio de contato íntimo, pele a pele ou até mesmo utilizando os mesmos objetos de pessoas que possivelmente estejam contaminadas. É preciso tomar cuidado, ter atenção. Qualquer surgimento de lesões pelo corpo de forma inesperada a orientação é buscar uma unidade de saúde", alertou.





Leia mais na Folha de Londrina.