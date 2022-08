Londrina soma 33 notificações e 22 casos suspeitos de varíola dos macacos

A orientação da SMS de Londrina é que a população fique alerta aos sintomas da varíola dos macacos, em especial ao aparecimento abrupto de lesões pelo corpo, independentemente do motivo. Se isso ocorrer, a pessoa deve procurar imediatamente uma unidade de saúde, seja da iniciativa privada ou pública, para que um profissional de saúde possa fazer a avaliação e a condução correta do caso. Em Londrina, todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) estão preparadas para atender os casos suspeitos de Monkeypox.

Os 22 casos suspeitos estão sendo analisados pelo Lacen (Laboratório Central do Estado), em Curitiba. De lá, são enviados para São Paulo, onde são feitos os processamentos dos exames, no Instituto Adolfo Lutz.

Ainda conforme a prefeitura, os três pacientes com resultado positivo para a doença continuam em isolamento em domicílio, com monitorameento pelas equipes da SMS, assim como os familiares e contatos próximos, intradomiciliares.

Contágio e sintomas



A infecção ocasiona erupções na pele que geralmente se desenvolvem pelo rosto e se espalham para outras partes do corpo. O infectado só deixa de transmitir o vírus quando as crostas desaparecem da pele. Além das erupções na pele, os principais sintomas são febre, seguido de adenomegalia (gânglios inchados) e dores (muscular e cefaleia).

Brasil e mundo







No país, o primeiro caso da varíola dos macacos foi confirmado foi no dia 9 de junho, em São Paulo. Atualmente, há 3.896 casos confirmados no país. São 42.746 casos no mundo, registrados em 98 países, e 13 óbitos.