Londrina: Unidades de saúde exclusivas para dengue vão atender até as 19h

A partir desta quarta-feira (17), as cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde) que atendem exclusivamente os casos de dengue passarão a funcionar das 7h às 19h. Segundo informou a SMS (secretaria Municipal de Saúde), as UBS do Vivi Xavier, Maria Cecília, Santiago, Ouro Branco e Ideal, com a mudança, permanecem abertas em horário regular e não mais no período noturno.





Já a partir de segunda-feira (22), a UBS do Ideal voltará com o atendimento normal, da população em geral.

Por sua vez, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sabará segue como a referência para os casos de dengue e funciona 24h por dia, todos os dias da semana.





De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, a medida foi tomada devido à diminuição dos atendimentos nas unidades exclusivas, em especial na UBS do Ideal. “Esta queda nos atendimentos se deve a alguns fatores, entre eles o trabalho que a Prefeitura de Londrina vem fazendo ao longo desses meses, como as ações em campo com os agentes de Endemias. São mais de 200 agentes em campo, efetuando a aplicação de veneno com a bomba costal, realização de grandes mutirões de limpeza, em parceria com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), e ações de conscientização e educação. Fora isso, a questão climática acaba colaborando, pois a chegada do frio diminui consideravelmente a circulação do mosquito da dengue”, comentou.

Esta medida estava dentro do planejamento da SMS, ainda segundo Machado. “Quando fazemos esta reestruturação na rede já começamos a monitorar as possíveis data de retorno e o termômetro sempre vai ser o número de pessoas atendidas nestas unidades exclusivas. Caso haja necessidade, realizaremos alguns plantões de atendimento aos sábados”, explicou.