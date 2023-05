Londrina: Vacinação contra a gripe tem mais de 5 mil vagas para sábado

O mutirão de vacinação contra a gripe deste sábado (20) em Londrina ainda conta com mais de cinco mil vagas disponíveis para agendamento, das dez mil liberadas para esta ação, segundo informou a SMS (secretaria Municipal de Saúde). Qualquer pessoa, acima dos seis meses de idade, pode receber a dose.





Publicidade

Publicidade

A ação será das 8h às 18h, em cinco UBS (Unidades Básicas de Saúde) que atenderão exclusivamente para vacinar o público: Parigot de Souza (região norte), Jardim Ideal (leste), Eldorado (sul), Guanabara (centro) e Alvorada (oeste).





Publicidade

Para ser vacinado no mutirão deste sábado (20) é preciso agendar uma vaga pelo Portal da Prefeitura. O procedimento é simples e garante maior segurança e organização do fluxo de público atendido. Nos demais dias, não é necessário agendar. Basta comparecer a uma UBS.





O mutirão da Saúde é uma iniciativa que visa mobilizar a comunidade e ampliar o número de imunizados, já que nos períodos mais frios do ano a incidência de casos de gripe aumenta naturalmente.





A vacina aplicada é a trivalente, que age na proteção contra as três cepas do vírus que tiveram maior circulação no hemisfério sul (H3N2 Darwin, H1N1, e a Victoria B). É produzida pelo Instituto Butantan e ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).