Romance e aventura: saiba quais são as séries que estreiam nos próximos dias

O mês de maio já está quase no fim, mas ainda tem muita produção interessante para estrear nos próximos dias e entreter os viciados em séries nos principais serviços de streaming. Seja sua preferência por uma série romântica passada na Coréia do Sul, um drama policial em espanhol, ou até mesmo um desenho passado na China, o Portal Bonde selecionou algumas tramas para todos os públicos e gostos. Confira:





Com carinho, Kitty

Estreia 18 de maio na Netflix





Com Carinho, Kitty! é uma série derivada do aclamado filme "Para Todos os Garotos que Já Amei", baseado nos livros de Jenny Han. A história gira em torno da adorável personagem Kitty Covey, interpretada pela atriz Anna Cathcart. Na trama, Kitty, uma garota inteligente, perspicaz e repleta de energia, tem seu próprio momento de destaque. A série acompanha sua jornada enquanto ela enfrenta os desafios da adolescência, descobre sua identidade e aprende a lidar com os altos e baixos do amor. Confira o trailer: Publicidade







Silêncio

Estreia 19 de maio na Netflix





Em "Silêncio" somo apresentados a Sergio, um homem que matou os pais há seis anos e, desde então, nunca mais falou uma palavra. Para descobrir o que realmente aconteceu naquela noite, uma psiquiatra decide fazer uma investigação intensa para que Sergio, enfim, fale. Estrelada por Arón Piper e Manu Rios, astros da série "Elite", "Silêncio" promete deixar os espectadores fascinados, ao mesmo tempo em que os instiga. Veja o traier oficial:







Gremlins: Segredos de Mogwai

Estreia 23 de maio na HBO Max+





"Gremlins: Segredos de Mogwai" é uma emocionante série animada que nos transporta de volta ao universo encantador e caótico dos adoráveis Mogwais e seus temíveis Gremlins. A série é uma prequela do clássico filme "Gremlins" de 1984, que nos leva a desvendar os segredos por trás dessas criaturas místicas. A trama se passa na década de 1920 e acompanha as aventuras de Sam Wing, um jovem de 10 anos de idade que vive em uma cidade chinesa. Sam encontra um adorável Mogwai chamado Gizmo e forma um vínculo único com a criatura. No entanto, quando o Mogwai cai nas mãos erradas, Sam e seu amigo adolescente, Elle, embarcam em uma jornada perigosa para resgatar Gizmo antes que seja tarde demais. Confira o trailer:







Amor Platônico

Estreia de 24 de maio na AppleTV+







Em Amor Platônico, Seth Rogen e Rose Byre voltam a divdir o protagonismo de Vizinhos (2014) nessa série da criada por Nick Stoller. Na trama, Sylvia (Byrne) e Will (Rogen) são amigos de longa data e mantém uma relação relativamente platônica mas, após um desentendimento nos anos da adolescência, a dupla se separa. Após anos distantes, enquanto chegam à meia-idade, se reaproximam. Depois de tanto tempo e tantas mudanças na vida de ambos, a dinâmica entre os melhores amigos muda e se complexifica, gerando situações tão inusitadas quanto intensas.Veja o trailer a seguir:









O Ultimato: Queer Love

Estreia dia 24 de maio na Netflix







"O Ultimato: Queer Love" é uma série que mergulha nas complexidades e desafios do amor e dos relacionamentos LGBTQ+. A trama acompanha um grupo diversificado de personagens que enfrentam o dilema universal: casar ou não casar? A série aborda questões relevantes e atuais enfrentadas pela comunidade, explorando a busca por identidade, o desejo por conexão emocional e as expectativas sociais em torno do casamento. Cada personagem traz suas próprias experiências e perspectivas únicas para a narrativa, oferecendo um retrato rico e autêntico da diversidade dentro da comunidade. Veja o trailer:







A Jornada de Jin Wang



Estreia dia 24 de maio na Disney+







"A Jornada de Jin Wang" é uma série emocionante que nos transporta para uma história inspiradora sobre identidade, família e pertencimento. A trama acompanha a vida de Jin Wang, um jovem imigrante que enfrenta os desafios de se adaptar a um novo país. A série retrata a jornada de Jin enquanto ele navega pelas complexidades de sua nova vida, enfrentando barreiras culturais, expectativas familiares e o choque de se sentir como um estranho em um lugar desconhecido. Jin é um protagonista cativante, que luta para equilibrar as tradições e valores de sua família com suas próprias aspirações e desejos. Confira o trailer: