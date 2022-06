Londrina vai abrir nove unidades para a vacinação contra a Covid-19 no sábado

Nove UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina vão abrir neste sábado (18), das 8h às 18h, para vacinação contra a Covid-19. Na ocasião, além das UBSs Ouro Branco e Jardim do Sol – que já estavam programadas –, também estarão em funcionamento as unidades Piza, na região sul; Aquiles e Chefe Newton (norte); Santa Rita e Alvorada (oeste); Armindo Guazzi e Ernani Moura Lima (leste), informou a SMS (secretaria Municipal de Saúde).

Ao todo, serão disponibilizadas 3.500 vagas para a população, e os interessados deverão fazer agendamento prévio no site da prefeitura (clique aqui).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, as vagas ofertadas nesta semana foram preenchidas muito rapidamente, o que demonstra uma boa adesão à campanha de vacinação e motivou a prefeitura a abrir mais unidades do que o previsto anteriormente .





“Desde o início da pandemia, temos reforçado a importância da vacina, entretanto, recentemente nós ampliamos significativamente o público-alvo, com a disponibilização da quarta dose para pessoas com mais de 50 anos e trabalhadores de saúde, e isso gerou uma procura intensa. Em vista disso, faremos os esforços necessários para poder facilitar ao cidadão londrinense o acesso à vacina, entendendo a sua importância nesse momento da pandemia”, frisou.