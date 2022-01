Luta contra a Covid-19 marca o 2021 dos paranaenses

Na luta contra um invisível inimigo mundial, não basta apenas álcool em gel, distanciamento social e uso de máscara. A informação e a ciência, somadas às medidas preventivas, têm sido a maior arma para atacar um vírus que não escolhe raça, sexo, cor e idade. E se em 2021, os números da Covid-19 se alastraram com rapidez, devastando milhares de famílias, uma força-tarefa também entrou em cena, renovando a esperança de toda a população com um picar de agulha.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Como todo início de ano, os desejos por dias melhores “inundam” os corações, mas a chegada de 2022 talvez tenha contornos ainda mais especiais, já que 2021 foi de muita tristeza e luta contra a pandemia do coronavírus. No balanço de 2021, dados da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) mostram o quanto a doença vitimou os paranaenses entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro. O acumulado do ano foi de 32.735 mortes e 1.176.695 de casos confirmados.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Em janeiro do ano passado, o Paraná seguia com as cirurgias eletivas suspensas, o toque de recolher das 23h às 5h e o funcionamento do comércio apenas para atividades essenciais. Entre março e maio, o número de casos, mortes e internamentos aumentou em todo o Estado com a chegada da “segunda onda” da doença. Um pesadelo que não parecia não ter fim.







Continue lendo na Folha de Londrina