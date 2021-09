Mais de 5 milhões de paranaenses estão imunizados contra o novo coronavírus

“Estamos criando uma forte cobertura vacinal contra o coronavírus no Paraná, graças à adesão da nossa população à vacina e aos esforços dos municípios em aplicarem rapidamente todas as doses recebidas. Já observamos um cenário mais estável em consequência da imunização. Mesmo assim, cuidados como distanciamento e uso de máscara ainda são necessários para chegarmos ao fim da pandemia com segurança”, explica o secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

Todas as doses únicas aplicadas são da Janssen (Johnson & Johnson), e representam 6,4% dos completamente imunizados. Já entre as segundas doses aplicadas, a vacina mais utilizada é a Covishield (AstraZeneca/Fiocruz/Oxford), com 48% do total; seguida pela Coronavac (Butantan/Sinovac), com 34,6%; e a Comirnaty (Pfizer/BioNTech), com 10,9%.





Curitiba lidera a vacinação de segundas doses e doses únicas em números absolutos, com 908.265 vacinas aplicadas. Na sequência, estão Londrina (247.178), Maringá (243.880), Cascavel (153.404), Ponta Grossa (125.424), São José dos Pinhais (121.616), Foz do Iguaçu (111.305), Colombo (91.779), Paranaguá (82.102) e Guarapuava (70.436).





Proporcionalmente, o município mais avançado na aplicação da D2 é Santa Cecília do Pavão, com 63,22% da população contemplada. Na sequência estão Esperança Nova (62,49%), Pontal do Paraná (62,44%), Rio Bom (62,42%) e Novo Itacolomi (62,36%).





Já com relação à dose única, os municípios que mais aplicaram a vacina foram Porto Vitória (10,07% da população), Siqueira Campos (9,7%), Itaperuçu (8,85%), Sertanópolis (8,43%) e Imbaú (7,83%). Os números são do Ranking da Vacinação, mantido pela Secretaria Estadual de Saúde.