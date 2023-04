Duas novas mortes por dengue são confirmadas pela Saúde em Londrina

O secretário municipal de Saúde Felippe Machado confirmou mais duas mortes por dengue na tarde desta quinta-feira (27) em Londrina. Tratam-se de duas mulheres, sendo uma de 76 anos, do conjunto Novo Amparo (zona norte), que tinha comorbidades: obesidade e arritmia. A segunda vítima tinha 44 anos e morava no jardim Santiago (zona oeste). Ela não possuía comorbidades. Londrina acumula dez óbitos pela doença, conforme o boletim semanal.

Ainda de acordo com o boletim divulgado pela Saúde na tarde desta quinta, o município acumula 31.731 notificações da doença, sendo 6.812 confirmações - na semana passada eram 4.370 casos positivos. O município enfrenta uma epidemia da doença.

Com relação aos bairros com maior incidência da doença, os jardins Maracanã e Tóquio, na zona oeste, apresentam incidência elevada de casos. Outras localidades, de acordo com a Saúde, têm incidência crescente da doença: Cafezal e Ouro Branco (zona sul), Armindo Guazzi (zona leste), Centro, Alvorada, Bandeirantes, Santa Rita, Santiago e Jardim do Sol (zona oeste), Cabo Frio, Ruy Virmond Carnascialli, Chefe Newton, Parigot de Souza, Vivi Xavier, Maria Cecília e Aquiles Stenguel (zona norte).



UBSs exclusivas para casos de dengue

Em Londrina, estão em funcionamento as unidades de saúde para atendimentos exclusivos de suspeita ou confirmação da dengue. São as unidades básicas de saúde do Maria Cecília e Vivi Xavier (zona norte), Ideal (leste), Ouro Branco (sul) e Santiago (oeste), que funcionam das 7h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 19h, no sábado. A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim Sabará (zona oeste) também segue apenas para a dengue, diariamente, durante 24 horas.





Disque Dengue

A Saúde disponibiliza o Disque Dengue (0800-400-1893), para que a população possa fazer denúncias de imóveis ou áreas suspeitas de terem focos do mosquito Aedes aegypti, como terrenos baldios ou ambientes que possam facilitar a proliferação do vetor. As denúncias podem ser feitas de segunda a sexta, das 8 às 17h. Também é possível denunciar por meio deste link, a qualquer hora.





Atenção!



A secretaria orienta que cada família dedique, pelo menos, 15 minutos de seu tempo, uma vez por semana, para vistoriar sua casa e quintal, verificando se há objetos que podem acumular água. Os itens devem ser removidos e descartados em sacos plásticos para a coleta seletiva ou para o recolhimento pelo caminhão de lixo. Com uma ação semanal, é possível impedir que ovos, larvas e pupas do mosquito cheguem à fase adulta, freando a transmissão das doenças provocadas pelo Aedes, como a dengue, zika e chikungunya.