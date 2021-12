Maringá confirma dois óbitos e 11 novos casos de Covid-19

A Prefeitura de Maringá registrou 11 novos casos de Covid-19 e dois óbitos no boletim desta quarta-feira (1). Os dados foram consolidados até às 23h59 da última terça-feira (30).

Os óbitos referem-se a dois pacientes do sexo masculino, aos 73 anos e aos 48 anos, ambos com comorbidades. As mortes aconteceram respectivamente nos dias 29 e 27 de novembro de 2021.

Maringá tem 114 casos ativos da doença. Desde o início da pandemia, foram 263.708 notificações, das quais 67.598 foram confirmadas. Dessas, 65.882 já estão recuperados.





Os óbitos chegam a 1.602 na cidade.