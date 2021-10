Maringá inicia vacinação de adolescentes nesta quarta

Maringá inicia a vacinação de adolescentes sem comorbidades contra o coronavírus na próxima quarta-feira (6), além de dar continuidade a de adolescentes de 12 a 17 com comorbidade, deficiência permanente, gestantes e puérperas, as quais precisam apresentar declarações no ato da vacinação; e pessoas com 18 anos ou mais.



De acordo com a prefeirura, todos precisam apresentar documento pessoal com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência em Maringá. Gestantes devem levar prescrição médica. Confira as declarações.

