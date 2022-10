Mortalidade materna cai 82% no Paraná em 2022, mostra Secretaria da Saúde

O número de óbitos maternos caiu 82,5% no Paraná e a chamada RMM (Razão de Mortalidade Materna), comparação com o número de nascidos vivos, também registrou queda, de 73%. Essas informações foram destaque durante a apresentação do RDQA (Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior) da Secretaria de Estado da Saúde, nesta quarta-feira (26), na Comissão de Saúde Pública da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná).





Segundo dados parciais do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) e Sinasc (Nascidos Vivos), até setembro de 2022 foram registrados 31 óbitos maternos, contra 178 ao longo de todo o ano de 2021. Já a RMM é calculada pelo número de mortes, dividido pelo número de nascidos vivos e multiplicado por 100 mil. No último ano (janeiro a dezembro) a RMM fechou em 125,7, grande parte motivada pela fase mais crítica da pandemia da Covid-19. Em 2022, com o avanço da vacinação contra a doença, a RMM, até setembro, é de 33,2. Os dados são considerados parciais e sujeitos a alterações.

“O índice que usamos para calcular a Razão de Mortalidade Materna indica principalmente a qualidade da Atenção à Saúde prestada às mulheres e por este motivo essa queda é tão significativa. Sabemos que a Covid-19 impactou muito neste processo, mas hoje com os ótimos índices de coberturas vacinais contra a doença podemos enxergar a diminuição dessas mortes e assegurar que o Paraná tem qualificado esse atendimento cada vez mais”, afirmou o secretário de estado da Saúde, Beto Preto.