‘Motolância’ do Samu de Londrina deve começar a funcionar neste ano

O atendimento pré-hospitalar móvel do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) deve começar a operar em Londrina ainda neste ano, segundo projeção da secretaria municipal de Saúde. Em janeiro, a FOLHA mostrou a intenção da prefeitura em desenvolver este projeto na cidade, seguindo o que já acontece em outras cidades do Brasil. No Paraná, Cascavel (Oeste) é pioneira no atendimento de urgência e emergência com motocicletas.





Nesta semana, o poder público londrinense abriu uma licitação para a compra de três motos, que serão utilizadas nesta iniciativa. Entre as especificações estão que os veículos obrigatoriamente terão que ser na cor branca; dispor de potência de, no mínimo, 19,5 cavalos; alimentação por injeção eletrônica; sistema de freios a disco dianteiro e traseiro com ABS e protetores de mãos nos manetes.

O valor máximo de cada moto deve ser de até R$ 51,3 mil. O edital tem um teto financeiro de R$ 1,3 milhão, no entanto, o certame também engloba a aquisição de dois furgões – de até R$ 445 mil cada – para serem utilizados como ambulância. As empresas interessadas podem apresentar as propostas até o dia 19 de setembro.





Uma portaria do Ministério da Saúde regulamenta a “motolância”. “São motos equipadas para fazer o primeiro atendimento de urgência e emergência. Acreditamos que ainda em 2024 será possível colocar em prática este serviço, que é para atuar em determinadas situações para que tenhamos uma redução no tempo resposta de atendimento”, destacou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.





