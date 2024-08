Residências do Centro de Ciências da Saúde da UEL estão com inscrições abertas

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) está com inscrições abertas para residências na área da Saúde e Residência Médica.





Os cursos de pós-graduação Lato sensu na modalidade Residência ligados ao Centro de Ciências da Saúde têm aulas previstas para o dia 1º de março de 2025 e as inscrições permanecem abertas até as 23h59 do dia 30 de setembro, exclusivamente por meio do portal da ProPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação).



São mais de 50 cursos de especialização ligados às áreas de Enfermagem (8); Farmácia (2); Fisioterapia (5); Odontologia (6); Medicina (31) e Multiprofissional (2).





Segundo a ProPPG, os editais específicos de cada programa de pós-graduação contêm regras do processo seletivo, datas das provas, documentos necessários e modalidades de concorrência, além do número de vagas disponíveis no processo.







