Musculação na adolescência: médica do esporte aponta o que pode e o que não pode

A adolescência é a fase da vida em que muitos começam a se preocupar com a aparência. Dos 12 aos 17 anos, os hormônios do crescimento entram em ação com mais força e o corpo passa por mudanças significativas. Estas transformações podem abalar a autoestima e gerar ansiedade, com impactos importantes também para a saúde mental.





É por esta e outras razões que muitos adolescentes começam a pensar em fazer exercícios de musculação, o que pode ser muito benéfico, mas também trazer riscos, se não forem feitos com acompanhamento médico. Neste momento, pais e responsáveis se perguntam se adolescentes podem ou não pegar peso sem comprometer o desenvolvimento físico.





De acordo com a médica do esporte Micheline Oliveira, adolescentes podem, sim, fazer musculação, mas é importante tomar alguns cuidados.

“Existe um mito de que a academia atrapalha o crescimento dos jovens, mas isso não é verdade. A atividade física auxilia no desenvolvimento e ainda ajuda no equilíbrio emocional. Com o peso adequado, o exercício de força exerce uma tração sobre os ossos que contribui para o crescimento. A musculação, realizada de forma correta e com acompanhamento de um profissional de educação física, traz muitos benefícios, como melhora da postura, autoestima, ganho de força muscular, resistência e energia para enfrentar a rotina de estudos”, comenta a médica.

No período de volta às aulas, a academia pode contribuir para que os jovens terem mais disposição, foco e determinação para estudar. A atividade física ajuda ainda na prevenção da obesidade e redução do uso de celular, uma queixa frequente hoje em dia.

“Quando comecei a academia me senti mais disposto e focado. Hoje tenho mais energia para estudar e fazer as tarefas.” diz Antônio Jacob, jovem de 15 anos que frequenta a musculação há um ano com supervisão de Micheline.

Se o exercício for feito de forma errada, pode causar lesões. Por isso, é importante ter auxílio de um profissional especializado no início da prática da musculação.





“Uma lesão na coluna, por exemplo, pode trazer complicações sérias. É ideal que o jovem pegue cargas certas do jeito certo. A supervisão é essencial, sobretudo no início da prática”, alerta Micheline.





Segundo ela, é importante observar também se o jovem está buscando saúde ou se ele está tentando atingir um padrão imposto pela sociedade. Pesquisa realizada pelo Projeto Dove pela Autoestima mostrou que as redes sociais e os filtros impactam negativamente as meninas entre 10 e 17 anos no Brasil. Esta obsessão não é saudável.





“Criar essa consciência de cuidado com o corpo de forma saudável é uma ótima influência para os jovens, pois evita doenças cardiovasculares, obesidade, pressão alta e incentiva a alimentação equilibrada”, complementa Micheline.





De acordo com a pesquisa do Projeto Dove, 69% das mulheres adultas afirmaram que gostariam de ter tido uma orientação na construção da autoestima quando mais jovens.