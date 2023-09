No Dia Mundial do Coração, veja dicas para uma vida longa e saudável

29 de setembro é o "Dia Mundial do Coração", data para lembrar os cuidados com a saúde do músculo mais importante do corpo humano, responsável pelo bombeamento do sangue e fornecimento de alimento e oxigênio para as células.





Um coração saudável é a chave para um corpo saudável e uma vida longa. Isso se dá porque as doenças do órgão estão entre as principais causas de morte no país, sendo responsáveis 30% dos óbitos no Brasil, o que corresponde a 400 mil mortes por ano, segundo dados do Ministério da Saúde.

Publicidade

Publicidade





O mês ainda é marcado pela campanha Setembro Vermelho, voltado para a conscientização a respeito das doenças cardiovasculares, termo que engloba todas as alterações patológicas que afetam o coração e/ou os vasos sanguíneos, como hipertensão, infarto, arritmia e acidente vascular cerebral, entre outras.





Os médicos alertam: muitas dessas doenças podem ser evitadas com a detecção precoce, prevenção e controle dos fatores de risco, como tabagismo, diabetes, colesterol, hipertensão, sedentarismo e obesidade.

Publicidade





Prevenir é o melhor remédio





O coordenador da Cardiologia do Hospital São Luiz Jabaquara, Roberto Augusto Vasques Junior, destaca a importância de fazer exames simples de rotina, que trazem diversos benefícios.

Publicidade





“Testes como a medição de pressão arterial, a verificação do colesterol e o monitoramento do nível de açúcar no sangue, por exemplo, facilitam a detecção precoce de quadros que, se não forem tratados, podem causar muitos danos aos pacientes”, afirma o cardiologista.





O especialista pontua também que a redução de atividades físicas, adoção de comportamentos sedentários, consumo frequente ou excessivo de álcool e tabaco, aumentam os riscos de doenças cardiovasculares.

Publicidade





“Outro fator de risco importante é o estresse, que em particular, pode desencadear hormônios que elevam a pressão arterial e a frequência cardíaca”, frisa.





Outros vilões são os alimentos ultraprocessados. Além de alta concentração de açúcar, sal e gorduras, eles têm poucos nutrientes.

Publicidade





“Como podemos observar, trata-se de um conjunto de fatores ligados ao estilo de vida, e que, portanto, podem ser alterados a tempo de evitar quadros agudos e graves”, enfatiza.





Levantamento realizado pelo INC (Instituto Nacional de Cardiologia) mostra que, entre 2008 e 2022, o número de internações por infarto aumentou quase 160% no Brasil. Entre os homens, a média mensal passou de 5.282 para 13.645, e entre as mulheres, de 1.930 para 4.973.

Publicidade





Dicas de prevenção





Alimentação saudável – Adotar uma dieta rica em frutas, verduras e legumes, além de carnes magras, óleos naturais e sementes em geral são um bom começo. Prefira sempre alimentos “in natura”, e com grande variedade de cores em cada refeição.

Publicidade





Estresse - Para controlar o nervosismo e estresse, que impactam diretamente nos níveis da pressão arterial, é essencial incluir pausas e atividades prazerosas na rotina. Controlar o tempo dedicado ao trabalho e estudos, dosar o foco nos problemas e evitar conflitos desnecessários podem ajudar a reduzir a carga.





Evitar o fumo - O cigarro não é, definitivamente, um bom aliado do coração. A dica de ouro é evitar o fumo, já que as toxinas presentes no produto são capazes de entupir artérias e vasos sanguíneos.





Prática de exercícios físicos - Corrida, musculação, natação, yoga. Independentemente do tipo, as atividades físicas são verdadeiros remédios, contribuindo para o bom funcionamento do coração. Manter-se ativo ajuda no controle do estresse, perda de peso e qualidade do sono, prevenindo doenças crônicas como pressão alta e diabetes, fatores de risco para doenças cardiovasculares.