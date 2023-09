Sinpro oferece curso gratuito de Primeiros Socorros em Londrina

A prevenção de acidentes e a forma de agir em situações de emergência são temas que serão abordados no Curso de Primeiros Socorros, que será ministrado no sábado, dia 30 de setembro, das 8h30 às 11h30, no Sinpro Londrina.





O curso é destinado a professores e funcionários de escolas e será realizado na sede administrativa do Sinpro (Rua Delaine Negro, 75 - ao lado da UEL). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 29 de setembro (sexta-feira) pelo e-mail [email protected] ou pelo whatsapp (43) 98448-7609 (professor Valdecir Veloso).