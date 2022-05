Número de crianças hospitalizadas por gripe cresce no Paraná

Neste período do ano há um aumento de circulação de vírus que causam infecção respiratória aguda, especialmente em crianças e adolescentes. A Sesa (secretaria estadual da Saúde) do Paraná divulga nota técnica para a prevenção da doença e alerta sobre o número de casos. Sars-CoV-2, Sincicial, Rinovírus e Influenza são alguns dos vírus respiratórios circulantes no Estado. De acordo com o Sivep (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe), mais de 1.677 crianças de zero a 4 anos já foram hospitalizadas de janeiro a abril deste ano com Influenza. O número é 3,6 vezes maior do que o registrado em 2019, que contabilizou 467 hospitalizações para crianças dessa faixa etária. Em 2020 o número se manteve igual ao de 2019 e, em 2021, chegou a 1.218.

Para conter os casos de gripe neste público a Sesa publicou a Nota Técnica Nº 8/2022 com os cuidados gerais para a prevenção da transmissão da doença.

“Este ano estamos em uma situação diferenciada quanto às infecções respiratórias. Temos observado um número de ocorrências acima do esperado. Além da pandemia da Covid-19, tivemos a epidemia da H3N2, com o aumento dos casos de Influenza antes do período que normalmente ocorrem. Portanto, nosso cuidado é que as síndromes respiratórias não se agravem, e para isso alguns cuidados são essenciais”, alertou o secretário estadual da Saúde, César Neves.





​​​​​A Nota Técnica orienta pais e responsáveis de crianças e adolescentes para a prevenção e cuidado em ambientes de convívio comum e higienização, além de alertar para os sinais da doença. Elaborado pela equipe de Atenção e Vigilância em Saúde, o documento também aconselha sobre procedimentos a serem realizados.







