Número de transplantes de rim caiu na pandemia

A SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) alerta que a pandemia do novo coronavírus impactou o número de transplantes no Brasil. Em 2021, o índice de transplante renal de 22,4 pmp (número de transplantes por milhão de pessoas) ficou 26% abaixo da taxa antes do período de Covid-19. Para incentivar a doação de rim e esclarecer os procedimentos, a entidade lançou nessa semana a campanha "SBU pela doação de órgãos".

Se os rins param de funcionar, o paciente precisa se submeter a sessões de hemodiálise, cuja periodicidade pode variar de duas a sete vezes por semana, dependendo do paciente. Cada sessão pode durar de três a cinco horas.

Segundo a SBU, para uma melhor qualidade de vida, o transplante pode ser indicado. A insuficiência renal pode acontecer por problemas como diabetes, pressão alta, inflamação nos vasos que filtram o sangue, doença renal policística, doença autoimune e obstrução do trato urinário, entre outros.





Conforme o presidente da SBU, Alfredo Canalini, a ação foi criada devido à necessidade de conscientizar a população sobre a doação de órgãos, principalmente no que diz respeito a doadores falecidos.





“Especificamente nós, urologistas, sabemos a importância tanto do diagnóstico precoce da doença renal, com a dosagem de creatinina no sangue e o exame de urina, como do atendimento da demanda dos renais crônicos na fila de espera para um transplante renal”, comentou.

De acordo com dados da Abto (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos), houve diminuição no número de doações de órgãos e de transplantes devido à pandemia. A ABTO aponta que 15.640 pacientes entraram na lista de espera por um rim em 2021, dos quais 3.009 faleceram.





“Isso ocorreu principalmente pelo aumento na contraindicação ao transplante na época, pois não se sabia da potencialidade de transmissão do vírus”, disse o coordenador do Departamento de Transplante Renal da SBU, John Edney dos Santos.