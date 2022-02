Paraná atinge 253 mil crianças vacinadas contra Covid-19

O Paraná atingiu a marca de 253.140 crianças vacinadas contra a Covid-19, menos de um mês após iniciar a aplicação no público com idade de 5 a 11 anos. O Estado é o terceiro no País que mais atendeu o público infantil, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. No total, já foram aplicadas 253.600 doses dos imunizantes nessa faixa etária. O número pode ser maior porque o Vacinômetro nacional ainda apresenta algumas inconsistências.

Em média, cerca de 9 mil doses foram aplicadas por dia desde o início da imunização infantil, que começou no dia 15 de janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, a previsão é que 1,07 milhão de crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas no Paraná. Ou seja, com as doses administradas até agora, quase um quarto do público já começou a ser imunizado.

Estão sendo utilizados os imunizantes da Pfizer/Biontech e do Burtatan/Sinovac.





“É fundamental que os pais ou responsáveis levem seus filhos para vacinar. Temos uma vacina segura, que se tornou nossa principal arma contra a Covid-19. As crianças também estão vulneráveis à doença, e quanto mais públicos imunizados, há menos circulação de vírus nos ambientes”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Com o início das aulas é ainda mais importante manter o esquema vacinal em dia, para não colocar outras crianças ou os professores em risco”.







Município mais populoso do Paraná, Curitiba foi a que mais vacinou crianças no Estado em números absolutos, com 69.691 atendidas na faixa dos 5 aos 11 anos. É seguida por Maringá (12.548), Colombo (10.498), São José dos Pinhais (9.580), Londrina (8.258), Araucária (6.117), Paranaguá (5.688), Cascavel (5.113), Pinhais (4.975) e Guarapuava (3.937).

O Paraná tem 20.908.418 doses de imunizantes aplicadas em todos os públicos a partir dos 5 anos de idade. São 9.416.979 primeiras doses, 8.547.889 segundas ou do imunizante de dose única, 2.733.930 doses de reforço e 209.620 doses adicionais. Os dados são compilados pelo Sistema Único de Saúde, conforme a atualização dos municípios.