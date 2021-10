Paraná confirma mais 17 casos e seis óbitos pela variante delta do coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta sexta-feira (01) mais 17 casos e seis óbitos no Paraná decorrentes de infecção causada pela variante delta do coronavírus e suas sublinhagens. Agora, o Estado soma 179 casos e 44 óbitos por causa desta variante. Os dados foram repassados no relatório de circulação de linhagens Sars-CoV-2 (vírus responsável pela Covid-19), por sequenciamento genômico, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Os novos casos foram registrados em Paranaguá, Pontal do Paraná, Curitiba, São José dos Pinhais, União da Vitória, Foz do Iguaçu, Cascavel, Luiziana, Cambé, Pitangueiras, Jacarezinho e Toledo.

Os óbitos são de Curitiba, Pontal do Paraná, Foz do Iguaçu, Cambé, Pitangueiras e Toledo. Já os óbitos são de três mulheres e três homens, com idades que variam de 61 a 89 anos.





Até agora, 946 amostras foram sequenciadas, 581 aguardam resultado e dentre os sequenciamentos, 497 indicaram a variante P.1.

