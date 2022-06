Paraná confirma mais 2.703 casos e cinco óbitos pela Covid-19

O Paraná divulgou neste sábado (18) mais 2.703 casos e cinco mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus, segundo a Sesa (secretaria de Estado da Saúde).

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Estado soma 2.575.109 casos confirmados e 43.285 mortos pela doença.



Os casos confirmados divulgados nesta data são de junho (1.938), maio (399), abril (16), março (8), fevereiro (239) e janeiro (93) de 2022; novembro (1), setembro (1), julho (1), junho (1) e março (1) de 2021; e outubro (5) de 2020.



Os óbitos são de três mulheres e dois homens com idades de 48 a 92 anos que residiam em: Curitiba (3), Rolândia (1) e Campo Mourão (1). Os óbitos ocorreram de 4 a 15 de junho de 2022.



Os dados de internamentos incluem todos os pacientes com casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e suspeitos ou confirmados da Covid-19.



Nesta data, 673 pessoas estão internadas nos leitos SUS - Sistema Único de Saúde (158 em UTI - Unidade de Terapia Intensiva - e 515 em leitos clínicos/enfermaria), seja por suspeita ou diagnóstico de Covid-19 ou de outras SRAGs.



O monitoramento da Sesa registra o total de 11.275 casos e 240 óbitos de residentes de fora do Estado.